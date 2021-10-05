Москвичи и петербуржцы высказались о масштабном сбое мессенджеров

Неполадки интернет-мессенджеров накрыли весь мир. Ни одна социальная сеть не выдержала нагрузки.

Вечером 4 октября люди начали массово жаловаться на сбой в работе Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram. Соцсети извинились за сбой и попросили всех потерпеть.

Тысячи человек столкнулись с проблемой. У многих работа напрямую связана с социальными сетями, для кого-то мессенджеры — это в своем роде «кафе», «магазин», «спортзал» и даже «концертный зал».

«В Питере представьте живое общение. У меня маленький ребенок, которого надо укладывать спать. Элементарно: муж ушел за продуктами, он не понимает, что надо купить. Он посылает фотографии, банки. Я ему говорю: Это не бери, это не та банка, это бери». Какое живое общение? Плюс дороги в больших городах», — сетует жительница Петербурга.

Однако нашлись и те, кто не заметил никаких сбоев, потому что предпочитают живое общение.

«Вообще нет, мне было так все равно. Я знала, что скоро все наладится», — рассказывает москвичка.

Кого-то и вовсе произошедшая ситуация ввела в панику и заставила задуматься о будущем.

«Я испугалась, думала, что все, больше не будет никаких соцсетей, не смогу ни с кем общаться, не смогу дописаться до друзей, как-то связаться с ними», — рассказывает жительница Москвы.

Сбои в работе соцсетей и мессенджеров уже привели к падению акций, поэтому у многих людей свое мнение на счет происшедшей ситуации.

«Как по мне, самое время сейчас приобретать акции, поскольку они сейчас хорошенечко так упали», — рассуждает студент.

Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями за сбой, однако, что стало причиной неполадок, из-за которых соцсеть и мессенджеры были недоступны, так и не уточнил. Технический директор Facebook Майк Шрепфер обещает, что восстановление работы ожидается в ближайшее время.