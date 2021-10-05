У королевы Елизаветы есть подземный ход из дворца в бар

Лондон, 5 октября. Королева Великобритании Елизавета II, оказывается, имеет подземный ход из Сент-Джеймского дворца в английской столице в бар, который находится в пятизвездочном отеле Dukes, пишет «НОЖ».

Известно, что благодаря подземному ходу можно незаметно оказаться в коктейль-баре гостиницы и выпить порцию мартини за 17 фунтов (около, 1,7 тысячи рублей). «Выдал» существование тоннеля супруг принцессы Евгении Джек Бруксбэнк. Несколько лет назад прошел слух, что Елизавета II даже в возрасте 90+ иногда оказывается там и не прочь пропустить стаканчик в баре. Как и в других делах, королева и здесь очень обстоятельна. Для каждого времени суток у нее — отдельный напиток. Журналисты посчитали, что королева за день выпивает от четырех до шести порций алкоголя.

Об алкогольных привычках королевы ранее много писали журналисты. Известно, что она любит классический джин вперемешку со сладким аперитивом на основе вина — под названием «Дюбонне». Любит Елизавета добавить в коктейль мед и лимон. Но иногда в этот период дня бывает и вино. Сочетает она его всегда со сладким десертом — шоколадом. На ужин королевская особа также предпочитает легкий алкоголь. Как правило, это сладкое немецкое вино.

Журнал Food&Wine составил алкогольное расписание Ее Величества.

Перед ланчем королева опустошает бокал аперитива «Дюбонне» с большим количеством льда и долькой лимона. Во время ланча она пьет красное вино, заедая его куском шоколада. Но и это еще не все. За ланчем королева выпивает коктейль «Мартини Драй». Стоит отметить, что все это происходит до 13:00. После этого следует большая пауза. Перед сном Елизавета II выпивает бокал шампанского.

Ранее сообщалось, что королева Елизавета поддерживает принца Эндрю на фоне секс-скандала.