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Нефть Brent подорожала до 82 долларов впервые за три года

  /   Обновлено: 05 октября 2021 14:29
Экономика
Нефть Brent подорожала до 82 долларов впервые за три года
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 октября. Стоимость североморской марки нефти Brent впервые с октября 2018 года выросла до 82 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на Brent постепенно поднялась на 0,94%, до 82,02 доллара за «бочку». Ноябрьские фьючерсы техасской WTI, в свою очередь, увеличились на 0,77% — до 78,23 доллара. Отметку в 78 долларов марка WTI превысила во вторник впервые с ноября 2014 года.

Страны — участники экономического альянса ОПЕК+ поддержали идею наращивания добычи черного золота. Таким образом, объем может возрасти до 400 тысяч баррелей в сутки.

Кроме того, ОПЕК+ ожидает, что спрос на нефть в следующем году увеличится на 4,2 млн баррелей в сутки и может составить 100,8 млн баррелей в сутки против 96,7 млн баррелей в 2021-м.

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