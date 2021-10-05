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Макрон и Блинкен провели первую встречу после кризиса вокруг AUKUS

  /   Обновлено: 05 октября 2021 14:38
Политика
Макрон и Блинкен провели первую встречу после кризиса вокруг AUKUS
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Париж, 5 октября. Президент Франции Эммануэль Макрон встретился в Париже с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном.

Американский дипломат прибыл с рабочим визитом во Францию на фоне напряженных отношений между Вашингтоном и Парижем. Макрон и Блинкен впервые встретились после кризиса вокруг соглашения Австралии с Великобританией и Соединенными Штатами, которое получило название AUKUS.

Как заявил глава Госдепа, на встрече с французским лидером были достигнуты договоренности об усилении координации между двумя странами. При этом Блинкен отметил, что Вашингтону и Парижу предстоит выполнить большую работу.

Ранее глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан оценил возможные последствия от кризиса в отношениях между Парижем и Вашингтоном. По словам главы ведомства, ситуация может повлиять на определение стратегической концепции НАТО.

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Все новости / Политика / Макрон и Блинкен провели первую встречу после кризиса вокруг AUKUS
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