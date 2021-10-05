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В NASA назвали безупречным запуск к МКС пилотируемого корабля «Союз МС-19»

  /   Обновлено: 05 октября 2021 14:33
Наука
В NASA назвали безупречным запуск к МКС пилотируемого корабля «Союз МС-19»
facebook.com/Roscosmos  /  Олег Артемьев

Вашингтон, 5 октября. Запуск российского корабля «Союз МС-19» с первым в истории «киноэкипажем» на борту прошел безукоризненно, заявили в NASA.

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявили, что выведение корабля на орбиту прошло безупречно. Отметим, что отрыв от земли произошел 5 октября в 13:55 (по местному времени) на космодроме Байконур. Стоит подчеркнуть, что NASA также планирует осветить стыковку «Союза» к МКС и приветствие российского экипажа.

По имеющейся информации, на орбиту отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые планируют впервые в истории снять на орбите художественный фильм. Рабочее название картины — «Вызов». Фильм расскажет о женщине-враче, которая далека от космической сферы, но в силу обстоятельств полетит на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту.

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