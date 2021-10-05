Путин сообщил, что конкурс «Учитель года» будет проходить в новом формате

Москва, 5 октября. Следующий конкурс среди педагогов «Учитель года» будет проходить в новом формате. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Проведение соревнования среди учителей в новой форме планируется со следующего года. Также конкурс «Учитель года» будет проходить с широким информационным освещением, отметил глава государства.

Победителем соревнования учителей в этом году стала преподавательница по физике из тюменской школы Екатерина Костылева. Об этом ранее рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе подведения итогов конкурса. В 2021 году соревнование прошло в 32-й раз. Финалистами стали 85 учителей из всех российских регионов.