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Путин сообщил, что конкурс «Учитель года» будет проходить в новом формате

  /   Обновлено: 05 октября 2021 14:25
Общество
Путин сообщил, что конкурс «Учитель года» будет проходить в новом формате
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 5 октября. Следующий конкурс среди педагогов «Учитель года» будет проходить в новом формате. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Проведение соревнования среди учителей в новой форме планируется со следующего года. Также конкурс «Учитель года» будет проходить с широким информационным освещением, отметил глава государства.

Победителем соревнования учителей в этом году стала преподавательница по физике из тюменской школы Екатерина Костылева. Об этом ранее рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе подведения итогов конкурса. В 2021 году соревнование прошло в 32-й раз. Финалистами стали 85 учителей из всех российских регионов.

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