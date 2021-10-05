Сбой в работе Facebook и других соцсетей стоил экономике России 70 млн рублей в час

Москва, 5 октября. Проблемы в работе сервисов Facebook обошлись российской экономике в сумму около 70 млн рублей в час, заявила менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова.

Глобальный сбой, связанный с проблемами в работе ряда сетевых протоколов, косвенно отразились практически на всей инфраструктуре интернета. Кроме того, российские операторы почувствовали практически спонтанную DDoS-атаку со стороны пользователей, которые пытались разобраться, что происходит. Трафик сервисов проверки доступности Downdetector, а также мессенджера Telegram вырос в несколько раз.

Неполадки в работе соцсети Facebook были вызваны неудачными изменениями в конфигурации роутеров, которые отвечают за обмен трафика между центрами данных, отмечалось в официальном заявлении американской компании. Проблемы возникли в соцсетях и мессенджерах Telegram, Google, YouTube, Twitter, Viber, TikTok, Instagram и WhatsApp.

Цифровой детокс, затронувший около 3,5 млрд человек, с иронией прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев. «Как фамилия инженера в ФБ, который устроил вчерашний интернет апокалипсис. Петров или Боширов?» цитирует его «ФедералПресс».