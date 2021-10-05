Культуролог Пархоменко: космический режиссер из РФ Шипенко украл триумф у Тома Круза

Так уж сложилось в нашей общемировой культурной традиции, что главные почести получает тот, кто становится первым по порядковому номеру. Это относится, конечно же, не ко всем областям, но точно применимо к идее первопроходничества, особенно в космической сфере. Все во всем мире знают, кто был первым космонавтом и кто стал первым человеком, ступившим на лунную поверхность — а вот про «вторых» помнят уже далеко не все. Об этом в интервью ФАН рассказал культуролог Андрей Пархоменко.

Ранее 5 октября в космос на корабле «Союз МС-19» отправилась первая в истории человечества «киноэкспедиция»: режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также сопровождающий их космонавт Антон Шкаплеров. Затем шаттл состыковался с Международной космической станцией, на которой и должны произойти основные съемки картины с рабочим названием «Вызов», являющейся совместным проектом «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White.

«Первенство, как показывает практика, является неоспоримым преимуществом, даже если результаты совершенного усилия оставляют желать лучшего, — заметил Пархоменко. — Так происходит и в новой волне освоения космоса для непрофессионалов, происходящей на наших глазах в текущем году. Полет Ричарда Брэнсона был самым низким по сравнению с прошедшими позже полетами Джеффа Безоса и Илона Маска, однако британский миллиардер успел совершить его первым, тем самым успешно вписав себя в историю этого космического противостояния».

Культуролог напомнил, что о своем намерении провести первые настоящие космические съемки для художественного фильма (и самому отправиться в космос) ранее заявлял Том Круз.

«Но тут в гонку за космическими сенсациями новой волны наконец включилась и Россия, — заявил эксперт. — Если Климу Шипенко и Юлии Пересильд удастся совершить задуманное и снять художественный фильм «Вызов», то Том Круз, вне зависимости от того, насколько будет крут его собственный проект, будет всего лишь вторым».

Собеседник ФАН отметил, что запрос на натуралистичные съемки в противовес зеленому экрану стал новым любопытным трендом в кинематографе.

roscosmos.ru / ЦПК / Роскосмос

«Зрителя хотят заинтересовать не просто достоверной картинкой, а натуралистичными съемками, — добавил Пархоменко. — Графика, при всей ее красочности и возможностях изобразить что угодно даже в многомиллионных голливудских блокбастерах, не всегда выглядит достоверно, что рушит одну из главных магий кино — иллюзию реальности происходящего на экране. Например, фильм «Черная пантера», повествующий о тайном технологически развитом племени в Африке, не включал в себя ни одной сцены, реально снятой на африканском континенте. А вот режиссер Кристофер Нолан в своей картине «Довод» в сцене с самолетом, врезающимся в ангар, предпочел использовать реальный купленный для съемок фильма лайнер и реально его взорвать. Сцена, на мой взгляд, получилась более чем впечатляющей».

Культуролог заметил, что съемки в космосе — это нетривиальная задача.

«И решать ее летит пока что далеко не съемочная команда, а всего два человека, — сказал эксперт. — Климу Шипенко предстоит выполнять роли и, собственно, режиссера, и оператора, и художника-постановщика. Возможно, он даже появится в кадре! Будет очень интересно посмотреть, какого качества кинематографический продукт получится в итоге».

Ранее Пархоменко объяснил намерение Стива Возняка создать космическую компанию своим разговором с ним.