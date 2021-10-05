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Власти Иордании уличили в попытках надавить на СМИ, чтобы скрыть данные из «Досье Пандоры»
Весь мир
Власти Иордании уличили в попытках надавить на СМИ, чтобы скрыть данные из «Досье Пандоры»
wikipedia.org  /  European Parliament / CC BY 2.0

Амман, 5 октября. Иорданские СМИ проигнорировали «Досье Пандоры», рассказывающее о зарубежной недвижимости короля Абдаллы II, что во многом связано с политикой пресечения критики в адрес правящей семьи. Единственная новость на эту тему вышла 4 октября и содержала в себе заявление королевского двора:

«Королевский Хашимитский суд следил за недавно опубликованными сообщениями СМИ о собственности, принадлежащей Его Величеству королю Абдалле за рубежом, которые содержали неточности, искажали и преувеличивали факты.

Ни для кого не секрет, что Его Величеству принадлежит ряд квартир и резиденций в Соединенных Штатах и в Соединенном Королевстве. В этом нет ничего необычного или неправильного. Его Величество использует эту собственность во время официальных визитов и принимает официальные лица».

Сам же Абдалла охарактеризовал посвященную ему в «Досье Пандоры» часть как «крестовый поход неустановленных субъектов» против Иордании.

Как сообщает издание Middle East Eye (MEE), на условиях анонимности взявшее комментарий у представителя одного из иорданских СМИ, королевские спецслужбы взяли на особый контроль распространение глобальной информационной утечки в пределах Иордании.

«Мне позвонил сотрудник службы безопасности Иордании и попросил удалить с нашего веб-сайта новость, цитирующую BBC», — рассказал источник.

Издание AmmanNet 4 октября опубликовало скандальный отчет, однако MEE констатирует, что до удаления он продержался всего три часа. Прочие же СМИ, как в 2020 году констатировало исследование группы CDFJ, практикуют самоцензуру, избегая публикации заведомо или предположительно неодобряемой государством информации.

Так, издатель новостного веб-сайта Jo24 Базель Окор сообщил MEE, что, хоть на него напрямую и не оказывали давление в связи с «Досье Пандоры», он намеренно выжидал, прежде чем опубликовать что-либо на эту тему во избежание обвинений в предоставлении просочившихся документов.

«Теперь, когда королевский двор сделал официальное заявление, нет смысла молчать про то, что информационная революция сделала доступным для всех. Я просил о прозрачности для СМИ, а не о стальной стене, которая скрывает информацию», — сетует он.

Власти Иордании в свою очередь отвергают сообщения об оказании давления на издания, отмечая, что они не публиковали информацию из «Досье Пандоры» исходя из рационального понимания того факта, что эти сведения действуют против интересов Иордании.

«На СМИ вообще не оказывалось давление, они сами поняли, что эта информация бесполезна, и поэтому избежали ее публикации», — заявил директор иорданской правительственной комиссии по СМИ Тарек Абу Рагхеб.

Термин «бесполезность» в данном случае раскрывается через слова королевских адвокатов, которые со ссылкой на законодательство Иордании констатировали, что монарх не обязан платить налоги, и, следовательно, состава преступления во владении дорогостоящей недвижимостью через офшоры нет. При этом отмечается, что информация о зарубежной собственности Абдаллы «не является точной или актуальной».

В текущих условиях площадкой для бесцензурного обмена мнениями и информацией выступили соцсети, в которых иорданцы активно обсуждают «Досье Пандоры» и делятся своими мнениями на этот счет. Чаще всего их комментарии наполнены иронией и недовольством.

«Цены на недвижимость растут, и то, что король купил 20 лет назад, теперь стоит в десять раз больше, как и собственность, которой владел покойный король Хусейн, с которой мы не знаем, что случилось», — пишет пользователь Twitter.

«Иордания… страна противоречий. Дом сверхбогатых, а долг страны достигает 40 миллиардов долларов», — отмечает другой.

«Досье Пандоры» — выдержка из примерно 11,9 млн различных документов, содержащих данные об офшорных счетах мировых лидеров, чиновников, бизнесменов и знаменитостей, распространяемой примерно 600 журналистами из сотни стран.

Согласно полученным документам, лидер королевства Абдалла II оказался владельцем офшорных счетов на Британских Виргинских островах. Ему принадлежит недвижимость общей стоимостью около 100 млн долларов в разных городах и странах:

  • Три особняка на пляжах калифорнийского Малибу;
  • Три квартиры в элитном комплексе с панорамным видом на реку Потомак в Вашингтоне;
  • Дом в городе Аскот в Великобритании;
  • Несколько квартир в центре Лондона.

Отмечается, что большая часть этого имущества была приобретена сразу же после событий «арабской весны» 2011 года, в ходе которых простые иорданцы вышли на улицы с протестами против безработицы и коррупции.

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