Аналитики рассказали, как заявление Байдена может разрушить мировую экономику

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили обзор рынков валют на 5 октября.

Нефть

Вчера день завершился на позитивной ноте: стоимость российской нефти поднялась с отметки 79 долларов до уровня 82 долларов за баррель.

«Основным позитивным моментом стало заседание министерской встречи стран ОПЕК. Во время встречи было принято решение о том, что ОПЕК сохраняет свои планы по увеличению добычи, и на ноябрь запланировано увеличение добычи на 400 тысяч баррелей в сутки», — рассказали аналитики.

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ОПЕК сохраняет и риски того, что спрос может снизиться из-за увеличения новой волны коронавируса в мире. Ожидается, что в октябре и ноябре будет сохраняться перевес спроса над предложениями, поскольку дефицита нет. В декабре ожидается профицит, и предложения будут превышать спрос примерно на 100 тысяч баррелей в сутки, считают эксперты.

«Решение ОПЕК серьезно беспокоит главных импортеров нефти: США, Китай и Индия обеспокоены, что такие высокие цены на нефть подстегивают инфляцию, что тормозит восстановление экономики», — объяснили экономисты.

Золото

В ходе сегодняшних утренних торгов отметки опустились до 1760, сейчас торгуются в районе 1750 за тройскую унцию. Аналитики объяснили, что положительным моментом для золота является то, что доходности десятилетних государственных американских облигаций продолжают находиться ниже уровня на целых 0,5%.

«Основным драйвером для дальнейшей динамики цен на золото будут пятничные данные по рынку труда, поскольку участники рынка ждут, когда ФРС начнет сворачивание программ помощи, экстренного стимулирования. Для доллара это станет позитивным сигналом, а для золота — наоборот негативным. Вчера поддержку золоту оказало выступление президента США Джо Байдена, который призвал республиканскую партию заключить соглашение об увеличении потолка госдолга», — пояснили эксперты.

ФБА «Экономика сегодня» /

Экономисты подчеркнули, что в противном случае это может привести к тяжелым и катастрофическим последствиям для американской и мировой экономики. Также негативно это может отразиться на долларе — снизить его позиции как мировой резервной валюты.

Рубль и доллар

На фоне дорожающих цен на нефть рубль укрепился и сейчас держится на отметке 70,7 рубля за доллар, рассказали аналитики.

«Помимо дорожающей нефти поддержу рублю продолжает оказывать ожидание того, что наш Центральный банк поднимет очную ставку в ходе повышенной инфляции. Помимо этого, вчера мы получили неплохие данные по российской экономике — был опубликован индекс деловой активности в сфере услуг», — пояснили экономисты.

Федеральное агентство новостей /

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