Кадыров официально вступил в должность главы Чечни в день своего 45-летия

Грозный, 5 октября. Глава Чечни Рамзан Кадыров официально вступил в должность руководителя республики после переизбрания.

Кадыров присягнул на верность в ходе торжественного заседания парламента Чечни. Мероприятие происходило в день 45-летия главы республики. Он произнес присягу на чеченском и русском языках.

«Клянусь при осуществлении полномочий главы Чеченской Республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, соблюдать и защищать Конституцию Чеченской Республики», — сказал Рамзан Кадыров.

Ранее глава региона заявлял, что Чечня останется субъектом РФ даже после ухода властей со своих постов. По словам Кадырова, решение быть в составе российского государства принял чеченский народ.