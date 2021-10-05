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Кадыров официально вступил в должность главы Чечни в день своего 45-летия
Политика
Кадыров официально вступил в должность главы Чечни в день своего 45-летия
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Грозный, 5 октября. Глава Чечни Рамзан Кадыров официально вступил в должность руководителя республики после переизбрания.

Кадыров присягнул на верность в ходе торжественного заседания парламента Чечни. Мероприятие происходило в день 45-летия главы республики. Он произнес присягу на чеченском и русском языках.

«Клянусь при осуществлении полномочий главы Чеченской Республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, соблюдать и защищать Конституцию Чеченской Республики», — сказал Рамзан Кадыров.

Ранее глава региона заявлял, что Чечня останется субъектом РФ даже после ухода властей со своих постов. По словам Кадырова, решение быть в составе российского государства принял чеченский народ.

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кадыров чечня республика
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