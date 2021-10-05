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HBO Max показал отрывок из продолжения «Секса в большом городе»
Общество
HBO Max показал отрывок из продолжения «Секса в большом городе»
Кадр из сериала «Секс в большом городе»

Лос-Анджелес, 5 октября. Популярный американский видеосервис HBO Max показал отрывок из грядущего сериала And Just Like That. Проект стал продолжением культового сериала «Секс в большом городе».

В видео попали моменты, на которых исполнительницы главных ролей Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Синтия Никсон (Миранда Хоббс) и Кристин Дэвис в роли Шарлотты Йорк. В основном героини гуляют по любимому Нью-Йорку или общаются в городских ресторанах. В новом ролике сервис постарался не раскрыть ни одного секрета предстоящего проекта.

Новый сезон, который выйдет на сервисе HBO Max до конца текущего года, будет состоять из десяти эпизодов, длительность каждого из них составит порядка 30 минут.

Ранее стало известно о смерти популярного актера Уилли Гарсона, который прославился благодаря роли Стэнфорда Блэтча в популярном сериале «Секс в большом городе». Новость о трагической утрате прокомментировала актриса Синтия Никсон. Она отметила, что работать с актером всегда было в удовольствие.

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