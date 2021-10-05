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Путин обратился с поздравлением к учителям в честь их профессионального праздника

  /   Обновлено: 05 октября 2021 14:15
Общество
Путин обратился с поздравлением к учителям в честь их профессионального праздника
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 5 октября. Президент России Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником, который традиционно отмечается в стране 5 октября.

Глава государства отметил, что сегодня вся Россия празднует День учителя. В связи с этим Путин обратился с поздравлением к педагогам.

«Он [праздник] всегда наполнен радостными, положительными эмоциями, добрыми словами, улыбками ваших учеников, родителей, коллег. Искренними чувствами благодарности за ваш благородный труд, за вашу работу, за то, что вы делаете для страны, для ее будущего», — заявил российский лидер.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее также поздравила российских учителей, выразив им благодарность за работу в трудных обстоятельствах на фоне пандемии. Кроме того, она отметила, что работа преподавателя является одной из главных профессий в жизни.

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путин поздравление день учителя
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