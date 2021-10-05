Михаил Саакашвили в Грузии: встречи без галстуков

Все-таки это случилось. Прославленный «цэевропеец» и полководец, временный покоритель Южной Осетии и Одессы, любимец Маши Гайдар и других активисток демократического пищеблока, с энной по счету заявленной попытки вернулся на историческую родину. Где его неоднократно обещали «принять» — и «приняли». Без пыли, шума и какого-либо сопротивления со стороны объекта. О том, где, когда и как это произошло, никакой внятной информации не имеется. Главный герой словно бы «телепортировался» на территорию Грузии, а выложенный им в соцсетях авиабилет из Киева до Тбилиси 2 октября так и остался неиспользованным.

Раскрученная рядом либеральных изданий и не оспоренная властями Грузии версия о том, что «Мишико» тайно добирался «на берег грузинский» из Украины два дня через Черное море в фуре, загруженной продовольствием, потом из порта Поти был перевезен в Батуми и в конце концов задержан силовиками на дороге из Батуми в Тбилиси, выглядит вполне героически, тем более что сопровождается подробной «дорожной картой» с конкретными именами и датами, но:

«Чем жизненнее и красочнее становились те гнусные подробности, которыми уснащал свою повесть администратор… тем менее верил рассказчику финдиректор». М. Булгаков, «Мастер и Маргарита»

Предложенная версия вряд ли соответствует действительности, поскольку на выложенных кадрах Саакашвили выглядит не только улыбчивым и жизнерадостным, но и вовсе не истомленным своими многодневными путешествиями, в том числе морскими. Примерно так же выглядели американские астронавты после полетов на Луну. Как ведет себя «Мишико», когда ему действительно угрожает опасность, все видели — и неоднократно, в разных ситуациях: дрожит, прячется, жует галстуки, говорит: «Бе-бе-бе»... Нынешние «встречи без галстуков» с грузинскими силовиками явно никакой опасности для него не представляли.

Опять же, незаконно пересекший государственную границу, обвиняемый в совершении тяжких преступлений экс-президент, которому грозит до девяти лет заключения, согласно официальным сообщениям, временно был помещен в колонию города Рустави, откуда беспрепятственно распространяет заявления о том, что теперь является «узником Путина», объявляет голодовки, благодарит украинского президента Владимира Зеленского за поддержку и вообще — вовсю борется за демократию против агрессивного российского авторитаризма. В общем, человек снова на слуху, снова в центре внимания, снова политически востребован…

Все это очень напоминает розыгрыш операции с участием западных спецслужб, которые совместно со своими грузинскими коллегами и организовали доставку Саакашвили в нужное место и в нужное время, такое квазиполитическое реалити-шоу в закавказских декорациях. Поэтому интрига здесь только одна: зачем, с какой целью все это устроено?

Ясно, что местные выборы, куда Саакашвили, по легенде, якобы и рвался, чтобы поддержать «Единое национальное движение», основателем и неформальным лидером которого является, были отодвинуты далеко на задний план. Хотя его партия и без того выступила вполне пристойно, заняв второе место и получив 30,7% голосов (победили оппоненты из «Грузинской мечты» с поддержкой 46,69% избирателей), а также продолжая борьбу за позиции мэров Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.

wikipedia.org / Melberg

А на авансцену — это стоит подчеркнуть особо — выдвигаются как раз не внутригрузинские, а антироссийские акценты заявлений «Мишико». Президент Саломе Зурабишвили говорит о том, что Саакашвили будут судить по всей строгости закона и что она не собирается подписывать указ о помиловании, на чем настаивает защита задержанного, работающая в постоянном контакте с американским и британским посольствами в Тбилиси. Но эта позиция может измениться — особенно в случае возникновения и раскручивания конфликтной спирали вокруг «узника Путина».

Кстати, все более популярные ныне параллели между экс-президентом Грузии и Навальным (включая упомянутую в начале статьи Машу Гайдар, которая «работала» с обоими) не вполне обоснованы — хотя бы потому, что Навальный, в отличие от Саакашвили, во-первых, ни дня не руководил ни государством, ни областью, ни городом, а во-вторых — «сидит» он в российской, а не в грузинской тюрьме. Последнее важно в плане обеспечения личной безопасности — здесь «Мишико» находится в гораздо более угрожаемом положении, чем «Лешенька». А уж опыта в создании «сакральных жертв», от Александра Литвиненко до Скрипалей, тем же западным спецслужбам не занимать…