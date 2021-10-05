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Эрнст и Рогозин обнялись после отправки «киноэкипажа» на МКС
Общество
Эрнст и Рогозин обнялись после отправки «киноэкипажа» на МКС
roscosmos.ru  /  ЦПК / Роскосмос

Москва, 5 октября. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст и руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин проводили «киноэкипаж», который отправился с Байконура на МКС.

Эрнст и Рогозин прибыли на Байконур и следили за всем процессом перед отправкой кинематографистов на МКС. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко снимут кадры для игрового фильма «Вызов».

На вопрос журналистов, есть ли волнение у топ-менеджеров перед отправкой Пересильд и Шипенко на МКС, Эрнст ответил утвердительно. Рогозин в свою очередь не стал комментировать.

«Он не комментирует, но волнуется», — сказал генеральный директор Первого канала.

После отправки «Союза» Рогозин и Эрнст продемонстрировали на камеру эмоции. Они не сдержались от радости после успешного пуска космического аппарата. Топ-менеджеры обнялись и растворились в улыбке.

Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправились в космос для съемок фильма «Вызов». Это будет первый в мировой истории художественный проект, съемки которого прошли вне Земли. Кинематографисты будут на МКС 12 дней. Их возвращение запланировано на 17 октября.

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