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Отар Кушанашвили переживает из-за тяжелого психического состояния Андрея Губина

  /   Обновлено: 05 октября 2021 14:03
Шоу-бизнес
Отар Кушанашвили переживает из-за тяжелого психического состояния Андрея Губина
facebook.com  /  Отар Кушанашвили

Москва, 5 октября. Известный в России публицист и телеведущий Отар Кушанашвили искренне переживает за состояние популярного певца Андрея Губина. Артист страдает от тяжелого недуга.

Некоторое время назад популярный в девяностые музыкант Андрей Губин заявил, что находится на грани смерти. Телеведущий посочувствовал ему и пожелал скорейшего выздоровления. Он отметил, что исполнитель хита «Девушки как звезды» странно себя вел во время последнего интервью, постоянно дергая свою одежду.

«Сил нет смотреть, как зацепенела его душа, как она распадается на атомы. От Губина веет холодом. Вижу, что у него психически нездоровое поведение, но как помочь ему? Что сделать, чтобы Андрей приехал ко мне на встречу, я бы его обнял. Может, объятий ему и не хватает… Не хочу чтобы он разрушился!» — отметил Кушанашвили в своем YouTube-шоу «Каково?!».

Популярный публицист считает, что до такого состояния артист довел себя сам. Он подчеркнул, что восхищается талантом музыканта и отметил, что много лет назад хит Губина «Птица» помог ему справиться с тяжелыми душевными переживаниями из-за любви.

Ранее популярный российский исполнитель во время интервью пожелал себе смерти из-за сильных болей. Много лет назад Андрею Губину диагностировали серьезное заболевание, на борьбу с которым он потратил немалую сумму.

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здоровье губин кушанашвили
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