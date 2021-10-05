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Правительство Ливии потратило 1,76 млрд долларов на проекты развития
Весь мир
Правительство Ливии потратило 1,76 млрд долларов на проекты развития
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов, Альгис Микульскис

Триполи, 5 октября. Переходное Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии за месяц потратило 7,9 млрд динаров (около 1,76 млрд долларов). Деньги ушли на проекты по восстановлению страны. Сумма эквивалентна 52% от общих ассигнований на развитие в неутвержденном бюджете на 2021 год.

В конце августа премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба объявил о старте осуществления плана «Возвращение к жизни». Программа включает ремонт дорог и спортивных стадионов, а также преобразования в сфере электроэнергетики и строительство ряда объектов в разных частях страны.

В воскресенье, 3 октября, глава кабмина запустил реализацию проекта по строительству Южного нефтеперерабатывающего завода и предприятия по производству бытового газа. Объекты возведут на юге Ливии, на территории месторождения Аш-Шарара.

Правительство Ливии потратило 1,76 млрд долларов на проекты развития
twitter.com  / @Dabaibahamid

Несмотря на вынесение Палатой представителей вотума недоверия, ПНЕ продолжает анонсировать новые инициативы. При этом парламент отложил утверждение госбюджета на неопределенный срок. Депутатов не устроила завышенная сумма, указанная в документе, — кабмин запросил на неполный текущий год 111 млрд динаров.

Экономический эксперт Ахмад аль-Мабрук считает, что правительство тратит деньги впустую. На данный момент оно не имеет видения относительно планов по развитию страны. По его словам, нынешние проекты необходимо завершить в следующем году. Подписывать новые контракты и возвращать зарубежных инвесторов бессмысленно ввиду нестабильности ситуации с безопасностью в государстве.

На протяжении последних месяцев ливийское руководство пытается привлечь иностранных партнеров для восстановления инфраструктуры после многолетнего конфликта. Министр по экономическим вопросам Салама аль-Гувейл ранее сообщал, что реконструкция обойдется Триполи в 500 млрд динаров (111 млрд долларов).

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ливия пне
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