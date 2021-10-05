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Бузова похвасталась, что накормила итальянскую рок-группу Maneskin борщом
Шоу-бизнес
Бузова похвасталась, что накормила итальянскую рок-группу Maneskin борщом
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 5 октября. Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова некоторое время назад примерила на себя амплуа интервьюера. Дебют артистки пришелся на приезд итальянской рок-группы Maneskin.

Победители песенного конкурса «Евровидение-2021» посетили Москву в конце лета и провели закрытую встречу со своими поклонниками. В одном из недавних интервью ведущая проекта «Звезды в Африке» рассказала, что не смогла посетить мероприятие. Однако она заявила, что успела познакомить итальянцев с традиционной российской кухней.

«Борщом я накормила группу Maneskin, которая приезжала к нам в Россию. Все были ошарашены. Для меня нет ничего в этом странного, ведь я знакомлю ребят с русской культурой, потому что кухня — неотъемлемая часть культуры любой страны», — отметила артистка.

Ольга Бузова также отметила, что считает себя настоящим экспертом «по супам». Звезда уверена, что приготовление этого вида блюд является настоящей российской традицией.

Приезд популярных рокеров в Россию ознаменовался громким скандалом в среде журналистов. Телеведущая Ксения Собчак была записана на интервью к Maneskin, однако накануне события все было отменено. В связи с этим известная журналистка опубликовала гневный пост, в котором не смогла сдержаться от нецензурных выражений.

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евровидение бузова борщ maneskin
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