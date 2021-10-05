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Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 6 октября

  /   Обновлено: 05 октября 2021 13:58
Экономика
Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 6 октября
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 5 октября. Банк России понизил официальные курсы доллара и евро на среду, 6 октября.

Курс доллара установился на отметке 72,568 рубля, уменьшившись по отношению к показателю вторника почти на 36 копеек. Евро подешевел на 46 копеек и составил 84,172 рубля, свидетельствуют данные регулятора.

Директор финансового центра Сколково-РЭШ (Российская экономическая школа) Олег Шибанов ранее заявил, что хранить накопления и делать инвестиции в рублях сейчас выгоднее, чем в иностранной валюте. По его словам, иностранная валюта не имеет серьезного доходного мотива.

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