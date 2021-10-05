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HBO Max показал сцену из сериала «Миротворец»
Общество
HBO Max показал сцену из сериала «Миротворец»
Кадр из сериала «Peacemaker»

Москва, 5 октября. Телесеть HBO Max порадовала поклонников новыми кадрами из сериала «Миротворец». На официальном канале компании в YouTube появился небольшой отрывок из картины.

Видео длится чуть больше одной минуты. На появившемся в Сети ролике сцена разворачивается в кафе, куда приходит Миротворец. Герои расспрашивают его о костюме и усмехаются.

Режиссером «Миротворца» выступил Джеймс Ганн, снявший обе части фильма «Стражи Галактики» и «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Также режиссерское кресло занимает Брэд Андерсон, работавший над «Подпольной империей» и «Машинистом».

Роль Миротворца исполнил американский рестлер Джон Сина. В проекте участвуют Стив Эйджи, Даниэль Брукс, Кристофер Хейердал, Роберт Патрик, Чаквуди Ивуджи и Дженнифер Холлэнд.

Выход сериала запланирован на следующий год. В картине «Миротворец» будет восемь эпизодов.

В конце сентября HBO выпустил трейлер, в который попали кадры из предстоящих премьер на стриминговой платформе. В частности, были показаны сцены из «Секса в большом городе» и «Эйфории».

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