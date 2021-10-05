Агент Николича подтвердил уход тренера из клуба «Локомотив»

Москва, 5 октября. Тренер Марко Николич готовится сложить с себя обязанности наставника в футбольном клубе «Локомотив».

«Локомотив» готовится остаться без главного тренера после ухода Марко Николича. Эту информацию подтвердил агент наставника Деян Йоксимович. Он заявил, что сербский тренер планирует завершить работу с московской командой.

«Да, Марко точно покидает «Локомотив», — заявил агент.

Несмотря на завершение сотрудничества, неизвестно, в какой клуб планирует уйти Николич. Йоксимович подчеркнул: еще рано говорить о новой команде. Однако он предположил, что тренер едва ли начнет работу с другим клубом до начала зимы.

Недавно появилась информация о возможном уходе Сергея Прядкина с должности президента РПЛ. Его обязанности временно будет исполнять судья Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.