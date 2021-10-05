В Кремле объявили о завершении самоизоляции Путина

Москва, 5 октября. Самоизоляция президента Российской Федерации Владимира Путина завершена, объявили в Кремле.

У Путина уже особо нет самоизоляции, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о предстоящем праздновании дня рождения президента 7 октября. При этом у российского лидера уже есть планы на этот день, добавил представитель Кремля.

Несмотря на день рождения, Путин часто проводит рабочие мероприятия. Вполне вероятно, что вечером президент отпразднует в кругу родных и близких, уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин 5 октября поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения. Он пожелал имениннику крепкого здоровья, благополучия и успехов. Также глава РФ подчеркнул, что Москва ценит усилия Душанбе в вопросах укрепления союзнических отношений двух стран.