Белый медведь Алмаз переехал из Якутии в хабаровский зоосад

Хабаровск, 5 октября. Новый житель зоосада «Приамурский» им. В. П. Сысоева проходит период акклиматизации. Белый медведь Алмаз приехал из Якутии, где прожил 2,5 года.

Алмаз считается вторым по счету детенышем пары хищников из Арктики — медведей Колыманы и Ломоносова. Сейчас малыш приспосабливается к новому климату, условиям, людям, соседям и самостоятельной жизни.

Молодой медведь хорошо питается и активно изучает окружающий мир. После окончания карантина посетители зоопарка смогут познакомиться с белым мишкой.

В комсомольский зооцентр «Питон» тоже привезли новых обитателей. Среди них заяц-беляк, капибара и бурый капуцин. Животные были перевезены в учреждение из Новосибирска.

Крупный хищник переехал в Московский зоопарк из Великого Устюга, сообщало Федеральное агентство новостей. Новый житель является гибридом суматранского и амурского тигров.