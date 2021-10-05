Песков заявил, что полет «киноэкипажа» на МКС популяризирует космическую тему

Москва, 5 октября. Первый полет «киноэкипажа» на МКС ради фильма «Вызов» популяризирует тему космоса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров стартовали с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1а». Съемки киноленты в космосе станут первыми в истории мирового кинематографа. В течение почти двух недель они будут работать над фильмом, а уже 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю.

«В космосе хватит места для всего. Здесь важно соблюдать пропорции. Мы следим за подобными полетами вместе со всеми россиянами, волнуемся также за космонавтов и желаем успешного продолжения полета», — подчеркнул Песков.

Федеральное агентство новостей вело прямую трансляцию запуска «Союза» с «киноэкипажем» на борту. Старт состоялся в 11:55 по московскому времени с 31-й площадки космодрома в Казахстане.