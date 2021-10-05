Песков: у Путина есть рабочие планы в день рождения

Москва, 5 октября. Президент России Владимир Путин в день своего рождения встретится с родными, но также в его графике есть и рабочие планы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В комментарии журналистам официальный представитель Кремля заметил, что Путин нередко проводит рабочие мероприятия в день рождения. При этом вечером он может отметить праздник с родными.

Президент отмечает день рождения 7 октября. Традиционно он получает огромное количество поздравлений, которые поступают не только от близких, но и от руководителей других государств, а также ведущих российских и зарубежных политиков. Формат поздравлений разный — от телефонных звонков, телеграмм и личных встреч до таких оригинальных, как мотопробег. Именно так в 2015 году Владимира Путина поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее Песков сообщал, что президент встретится с главами парламентских фракций Госдумы VIII созыва. Практика встреч начнется уже в ближайшие дни.