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Песков: у Путина есть рабочие планы в день рождения

  /   Обновлено: 05 октября 2021 13:51
Политика
Песков: у Путина есть рабочие планы в день рождения
kremlin.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 5 октября. Президент России Владимир Путин в день своего рождения встретится с родными, но также в его графике есть и рабочие планы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В комментарии журналистам официальный представитель Кремля заметил, что Путин нередко проводит рабочие мероприятия в день рождения. При этом вечером он может отметить праздник с родными.

Президент отмечает день рождения 7 октября. Традиционно он получает огромное количество поздравлений, которые поступают не только от близких, но и от руководителей других государств, а также ведущих российских и зарубежных политиков. Формат поздравлений разный — от телефонных звонков, телеграмм и личных встреч до таких оригинальных, как мотопробег. Именно так в 2015 году Владимира Путина поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее Песков сообщал, что президент встретится с главами парламентских фракций Госдумы VIII созыва. Практика встреч начнется уже в ближайшие дни.

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Все новости / Политика / Песков: у Путина есть рабочие планы в день рождения
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