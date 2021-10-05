Полицейские Нур-Султана поделились подробностями спасения беременной женщины

В столице Казахстана капитан Култанов исполнял служебный долг, когда увидел стоящую на мосту женщину. Полицейский, не раздумывая, бросился на помощь.

Инцидент произошел 3 октября. Капитан полиции Алмаз Култанов и двое его коллег патрулировали город, когда заметили женщину, которая стояла на мосту. Пресс-служба департамента полиции города Нур-Султан опубликовали видео, в котором правоохранитель рассказывает о произошедшем.

«При объезде маршрута, на мосту заметил девушку, которая вела себя неадекватно. В это время я уже понял: что-то она собирается делать. Увидев, что она раздевается, я незамедлительно побежал в сторону моста», — вспоминает полицейский.

Одновременно с этим Култанов сообщил о происходящем диспетчеру. К тому моменту, как он подбежал к мосту, женщины уже не было, а на ее месте лежала лишь куртка. После этого капитан решил, что надо прыгать.

«Времени на раздумье не было», — скромно отмечает Алмаз.

Увидев полицейского, запаниковавшая женщина буквально набросилась на него. Култанов не растерялся и схватил ее за одежду и потянул в сторону берега. Там ждали коллеги капитана, которые вызвали скорую помощь. Пострадавшую увезли в больницу. Позже выяснилось, что 25-летняя жительница столицы Казахстана была беременна. Медики оказали ей всю необходимую помощь.

За проявленный профессионализм и героизм капитан Алмаз Култанов и его коллеги будут представлены к награде от руководства Департамента полиции Нур-Султана.