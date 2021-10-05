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Шаляпин впервые объяснил Малахову, почему не поехал в США прощаться с любимой женой
Шоу-бизнес
Шаляпин впервые объяснил Малахову, почему не поехал в США прощаться с любимой женой
instagram.com  /  @shalyapin_official

Москва, 5 октября. Певец и музыкант Прохор Шаляпин в эфире одной из самых скандальных российских передач «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия-1» впервые доходчиво объяснил, почему не отправился на похороны своей супруги — канадской миллионерши Татьяны Клаудии Дэвис, пишет Teleprogramma.pro.

«Всех скончавшихся от коронавируса в Америке сразу же кремируют», — объяснил Прохор Шаляпин.

По мнению гостей выпуска, для Шаляпина данное событие действительно стало горем. Некоторые отметили, что он «ревел белугой». Смерть жены стала для него настоящим потрясением. Друзья и коллеги артиста также отмечают, что он до сих пор пребывает в шоке и не может оправиться от горя. Во время эфира Андрей Малахов всячески старался его поддержать. Но было понятно, что в данной ситуации трудно подобрать нужные слова.

Татьяна Клаудия Дэвис умерла в США. Ранее озвучивалась версия, согласно которой певец не поехал на ее похороны из-за того, что у него нет визы.

Шаляпин принес свои глубочайшие соболезнования родителям Татьяны.

«Они — родители с большой буквы, преданные, любящие, вложившие всю душу в единственную дочь, которая в свою очередь их тоже безумно любила. Таня — их единственная дочь, поэтому они сейчас не находят сил, чтобы отвечать на звонки близких и друзей», — заявлял ранее Шаляпин.

По словам певца, они прожили в браке всего три счастливых дня. После этого Татьяна заболела.

«Я убит этой новостью, сложно что-то говорить,» — подчеркнул он.

О плачевном состоянии супруги артиста стало известно в начале сентября.

«Татьяна сейчас находится в тяжелом состоянии, в медикаментозной коме, на аппарате ИВЛ. А ее папа — под кислородной маской. Так что все сложно. Я очень переживаю за них. Это очень хорошие люди. И я не знаю, за что им выпало такое испытание в жизни», — заявлял музыкант.

Но не все согласны с тем, что Татьяна Дэвис умерла от коронавируса. Так, певица Наталья Штурм заявила, что происходящее напоминает ей сюжет детектива.

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