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Путин 5 октября проведет встречу с лидером ЛДПР Жириновским
Политика
Путин 5 октября проведет встречу с лидером ЛДПР Жириновским
kremlin.ru

Москва, 5 октября. Президент РФ Владимир Путин побеседует с главами фракций Госдумы, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Первой станет встреча с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским 5 октября.

Глава государства намерен провести целую серию встреч, пояснил представитель Кремля. Он выступил с заявлением перед журналистами.

«Президент сегодня планирует начать серию отдельных встреч с руководителями фракций, сегодня президент планирует пообщаться с Владимиров Вольфовичем Жириновским, ЛДПР», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь назвал дату встречи Владимира Путина с депутатами Госдумы нового созыва. Мероприятие состоится 12 октября, что совпадает с первым заседанием нижней палаты парламента в новом составе.

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Жириновский путин песков
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