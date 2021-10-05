Путин 5 октября проведет встречу с лидером ЛДПР Жириновским

Москва, 5 октября. Президент РФ Владимир Путин побеседует с главами фракций Госдумы, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Первой станет встреча с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским 5 октября.

Глава государства намерен провести целую серию встреч, пояснил представитель Кремля. Он выступил с заявлением перед журналистами.

«Президент сегодня планирует начать серию отдельных встреч с руководителями фракций, сегодня президент планирует пообщаться с Владимиров Вольфовичем Жириновским, ЛДПР», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь назвал дату встречи Владимира Путина с депутатами Госдумы нового созыва. Мероприятие состоится 12 октября, что совпадает с первым заседанием нижней палаты парламента в новом составе.