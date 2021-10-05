Песков отказался комментировать письмо Саакашвили Зеленскому

Москва, 5 октября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о письме экс-главы Грузии Михаила Саакашвили президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По его словам, ситуация с бывшим президентом Грузии похожа на театр абсурда.

«Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили», — сказал он.

Ранее стало известно, что Саакашвили задержали на территории Грузии. Сейчас он находится в тюрьме, откуда политик написал письмо Зеленскому. В нем он поблагодарил украинского президента за реакцию на его неправомерный арест. Вместе с тем Саакашвили добавил, что считает Украину своей второй родиной.