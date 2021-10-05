Песков заявил, что глобальный сбой в соцсетях не повлиял на работу Кремля

Москва, 5 октября. Сбой сервисов американской компании Facebook и других соцсетей не отразился на работе Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иностранным мессенджерам, по его словам, в Кремле не доверяют, там используют спецсвязь. Таким образом, Песков ответил на вопрос журналистов, ощутили ли в Кремле сбои в работе интернет-сервисов, которые произошли в понедельник вечером, 4 октября.

Глобальные неполадки в работе фиксировались практически во всех зарубежных социальных сетях и приложениях. По сообщениям пользователей, проблемы функционирования затронули Telegram, Google, YouTube, Twitter, Viber, TikTok, Facebook, Instagram и WhatsApp.

При этом сотрудники компании Facebook после сообщений о неполадках не могли попасть в офис, так как у них не работали электронные пропуски. Таким образом, работникам корпорации не удалось вовремя оценить масштаб неполадок. Позднее в соцсети отметили, что проблемы в работе были вызваны неудачными попытками изменений в конфигурации роутеров.