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Глава Правительства РФ освободил Баталину от должности замглавы Минтруда
Экономика
Глава Правительства РФ освободил Баталину от должности замглавы Минтруда
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 5 октября. Распоряжение, освобождающее Ольгу Баталину от должности заместителя министра труда подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Решение принято в связи с переходом чиновницы на другую работу. Ее место займет Алексей Вовченко, с 2015 года являвшийся первым замминистра, сообщает «ФедералПресс».

«Назначить Вовченко Алексея Витальевича заместителем министра труда и социальной защиты РФ, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте документа.

СМИ ранее сообщали, что Баталина, получившая мандат депутата Госдумы, может стать заместителем главы фракции «Единой России» или заместителем секретаря генсовета партии.

В конце сентября президент России Владимир Путин назначил заместителем министра юстиции Всеволода Вуколова, также работавшего в Министерстве труда.

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минтруд мишустин баталина кадровые перестановки вовченко
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