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Не очень кровавый уикенд: на улицах США наступило «осеннее перемирие»

  /   Обновлено: 05 октября 2021 14:59
Весь мир
Не очень кровавый уикенд: на улицах США наступило «осеннее перемирие»
Федеральное агентство новостей  / 

Пока в Конгрессе США идут жаркие баталии между членами Демократической партии, которые безуспешно пытаются поделить еще не выделенные деньги на инфраструктурный план Байдена, страсти на улицах американских городов начали потихоньку остывать. Отступление летней жары или пристальное внимание к политическим дебатам стали тому причиной — остается неизвестным. Но факт остается фактом: интенсивность уличных боев, которым еще недавно могла позавидовать любая «горячая точка», начала снижаться.

Об уличном насилии в США на минувших выходных — в дайджесте МФАН.

Иллинойс

Для Чикаго минувшие выходные стали своего рода периодом затишья — в эти два дня в городе были убиты всего четыре человека, еще 41 получил ранения.

Первой жертвой стал 17-летний Мартинус К., которого неизвестный преступник расстрелял в подвале дома на юге города. Подросток был доставлен в медицинское учреждение, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Несколькими часами позже на улице было найдено тело 44-летнего Эдварда Х. с огнестрельным ранением груди. Полиция ведет расследование убийства.

В воскресенье двое мужчин и одна женщина получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в районе, известном как «Золотой берег», в котором расположены модные развлекательные заведения. Все трое пострадавших были доставлены в больницы, позже один из мужчин скончался от полученных ранений.

Примерно в то же время, когда было совершено предыдущее нападение, из проезжающей машины был застрелен 43-летний мужчина, стоявший около жилого дома. Убийство произошло в западной части Чикаго. Предполагаемый преступник, который находился в автомобиле светлого цвета, выстрелил жертве в голову, после чего скрылся с места преступления.

Три человека получили огнестрельные ранения на Саут-Парнелл авеню, и были госпитализированы. Жертвы, мужчины в возрасте 27, 28 и 33 лет, находятся в стабильном состоянии. Полиция ведет расследование.

Северная Каролина

В городе Дарем в течение выходных зафиксировано пять инцидентов со стрельбой, один из которых закончился трагически.

2 октября полиция приступила к расследованию убийства, которое было совершено в одном из жилых комплексов. По словам очевидцев, был застрелен мужчина в возрасте около 30 лет. Позже в тот же день пострадала стала женщина, которая получила огнестрельное ранение запястья. В обоих случаях полиция не предоставила дополнительной информации, заявив, что «следствие продолжается».

Перестрелкой завершился и матч на местном футбольном стадионе.

«Я слышал несколько выстрелов. Всего я насчитал 10-15 выстрелов, один за другим. Но я видел только паникующих бегущих людей», — сообщил Майк Уильямс, один из родителей, присутствовавших во время матча.

Полиция сообщила, что сразу после окончания игры неизвестные злоумышленники выехали на автомобиле на газон школьного стадиона и произвели около 15 выстрелов в воздух. При этом одна из пуль попала в 17-летнего подростка, ранив его в ногу.

В связи с ростом насилия группа местных активистов, известная как «Тысяча чернокожих» (One Thousand Black Men), выступила с инициативой вести разъяснительную работу среди чернокожих членов городской общины, в надежде уговорить их перестать стрелять друг в друга.

Южная Каролина

Один человек был убит и четверо ранены, когда неизвестные преступники открыли огонь на парковке закусочной «Вафельный домик» на оживленном шоссе. По данным полиции, все раненые — трое посетителей и один сотрудник кафе — пострадали случайно. Все они находятся в стабильном состоянии.

Следствие предполагает, что убийство может быть связано с разборками между бандами и может быть ответом на похожий случай, который произошел несколько месяцев назад на расположенной неподалеку заправке. В настоящее время проводятся следственные действия.

Айова

Полиция города Седар-Рэпидс расследует «масс-шутинг», который произошел вечером 1 октября в гостинице Ramada Inn.

Не очень кровавый уикенд: на улицах США наступило «осеннее перемирие»
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Очевидцы сообщают, что во время концерта, который проходил в здании отеля, возникла ссора между несколькими посетителями, после чего кто-то из участников конфликта достал оружие и открыл беспорядочную стрельбу.

Сообщается, что в результате инцидента ранения получили шесть человек.

«Этот бессмысленный и непростительный акт является еще одним примером людей в нашем сообществе, которые принимают сознательное решение незаконно применить огнестрельное оружие. Те, кто продолжает это незаконное поведение, должны быть привлечены к ответственности за свои действия», — говорится в заявлении начальника городского управления полиции Уэйна Джермана.

Полиция работает над установлением личности стрелка и просит свидетелей дать показания.

Огайо

В городе Акрон два человека были убиты в результате двух не связанных между собой преступлений.

В субботу полиция обнаружила тело 48-летнего мужчины, который был застрелен выстрелом в голову в своем доме.

За несколько часов до этого полицейские, которые прибыли по вызову о стрельбе, нашли на месте происшествия горящий автомобиль, который врезался в дерево. Офицеры извлекли из машины 21-летнего молодого человека с огнестрельными ранениями. Пострадавший, который позже был опознан как Жак Э., был оперативно доставлен в больницу, но полученные раны оказались несовместимыми с жизнью.

Эти преступления стали 41 и 42 убийствами, совершенными в городе с начала 2021 года.

Нью-Джерси

Полиция Трентона, штат Нью-Джерси, также отчиталась о двух убийствах, которые произошли в минувшие выходные.

Оба преступления были совершены около полуночи субботы. Жертвами убийств стали 49-летний Омар Б. и 31-летний Элиас Хуарес Л.

Полиция просит всех, кто располагает информацией об этих преступлениях, связаться со следствием и дать показания.

Джорджия

В городе Атенс был застрелен бывший гонщик NASCAR Джон Уэс Т. Сообщается, что убийство 31-летнего мужчины, в ходе которого также была ранена 30-летняя женщина, совершил его знакомый.

Следствие полагает, что убийство стало результатом домашнего насилия. Тем не менее полиция пока не выдвинула официальных обвинений и сообщает только, что расследование продолжается.

Канзас

Бюро расследований Канзаса проводит проверку после того, как офицеры полиции города Вичита застрелили 41-летнего местного жителя Джесса Дж.

Сотрудники полиции прибыли на вызов, который поступил из местного магазина после того как одна из посетительниц сообщила сотруднику, что он угрожает ей.

Капитан полиции Джейсон Стивенс сообщил, что шесть офицеров отправились в дом подозреваемого, чтобы проверить сообщение. Трое вошли внутрь и обнаружили его лежащим на кровати и прячущим под одеялом металлический предмет. Когда подозреваемый поднялся, у него в руках оказался пистолет, который он направил на офицеров.

Подозреваемый проигнорировал команды поднять руки и бросить оружие, после чего офицеры открыли огонь на поражение.

Техас

В городе Мескит по подозрению в убийстве были арестованы двое 20-летних жителей Далласа.

По версии следствия, задержанные в минувшую субботу застрелили 18-летнего Дилллона Л. Уже в понедельник оба подозреваемых в убийстве были задержаны. Ими оказались Луис Анхель Борромео и Эксл Яир Лопес. В настоящее время они находятся в тюрьме Далласа в ожидании суда.

Род-Айленд

Управление полиции города Провиденс сообщает о 20-м убийстве с начала 2021 года. Его жертвой стал 21-летний Ниберто Д., которого полиция, прибывшая на вызов о стрельбе, обнаружила в припаркованном автомобиле. Также внутри машины находился его приятель, который получил огнестрельное ранение.

Мэриленд

В Балтиморе произошло 30-е убийство за последний месяц. Кроме того, в течение уикенда в Балтиморе были ранены четыре человека. Все они находятся в стабильном состоянии.

Минувший уикенд стал для США одним из самых «мирных» за последние месяцы. Количество жертв все еще исчисляется десятками, однако количество убитых и раненных, а также число «масс-шутингов» сократилось в разы по сравнению с летними месяцами. Впрочем, американской полиции вряд ли стоит расслабляться: как показывает практика, ситуация может круто измениться в считанные дни, тем более, что поводов для недовольства в американском обществе накопилось немало.

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