Не очень кровавый уикенд: на улицах США наступило «осеннее перемирие»

Пока в Конгрессе США идут жаркие баталии между членами Демократической партии, которые безуспешно пытаются поделить еще не выделенные деньги на инфраструктурный план Байдена, страсти на улицах американских городов начали потихоньку остывать. Отступление летней жары или пристальное внимание к политическим дебатам стали тому причиной — остается неизвестным. Но факт остается фактом: интенсивность уличных боев, которым еще недавно могла позавидовать любая «горячая точка», начала снижаться.

Об уличном насилии в США на минувших выходных — в дайджесте МФАН.

Иллинойс

Для Чикаго минувшие выходные стали своего рода периодом затишья — в эти два дня в городе были убиты всего четыре человека, еще 41 получил ранения.

Первой жертвой стал 17-летний Мартинус К., которого неизвестный преступник расстрелял в подвале дома на юге города. Подросток был доставлен в медицинское учреждение, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Несколькими часами позже на улице было найдено тело 44-летнего Эдварда Х. с огнестрельным ранением груди. Полиция ведет расследование убийства.

В воскресенье двое мужчин и одна женщина получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в районе, известном как «Золотой берег», в котором расположены модные развлекательные заведения. Все трое пострадавших были доставлены в больницы, позже один из мужчин скончался от полученных ранений.

A Chicago shooting early Sunday left 3 hurt, 1 critically, on Dearborn in the Gold Coast, CPD says. https://t.co/uQg8b2OgcW — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) October 4, 2021

Примерно в то же время, когда было совершено предыдущее нападение, из проезжающей машины был застрелен 43-летний мужчина, стоявший около жилого дома. Убийство произошло в западной части Чикаго. Предполагаемый преступник, который находился в автомобиле светлого цвета, выстрелил жертве в голову, после чего скрылся с места преступления.

Три человека получили огнестрельные ранения на Саут-Парнелл авеню, и были госпитализированы. Жертвы, мужчины в возрасте 27, 28 и 33 лет, находятся в стабильном состоянии. Полиция ведет расследование.

Северная Каролина

В городе Дарем в течение выходных зафиксировано пять инцидентов со стрельбой, один из которых закончился трагически.

2 октября полиция приступила к расследованию убийства, которое было совершено в одном из жилых комплексов. По словам очевидцев, был застрелен мужчина в возрасте около 30 лет. Позже в тот же день пострадала стала женщина, которая получила огнестрельное ранение запястья. В обоих случаях полиция не предоставила дополнительной информации, заявив, что «следствие продолжается».

Перестрелкой завершился и матч на местном футбольном стадионе.

«Я слышал несколько выстрелов. Всего я насчитал 10-15 выстрелов, один за другим. Но я видел только паникующих бегущих людей», — сообщил Майк Уильямс, один из родителей, присутствовавших во время матча.

Полиция сообщила, что сразу после окончания игры неизвестные злоумышленники выехали на автомобиле на газон школьного стадиона и произвели около 15 выстрелов в воздух. При этом одна из пуль попала в 17-летнего подростка, ранив его в ногу.

Vehicle drove onto the grass on the home side of stadium at Northern High School (NC) homecoming game. 15 shots fired striking a 17YO and several vehicles. Crowd, including small children, ducked for cover.#schoolshooting #gunviolence #highschoolfootball #durham pic.twitter.com/Y2op7RaUpL — K-12 School Shooting Database (@K12ssdb) October 4, 2021

В связи с ростом насилия группа местных активистов, известная как «Тысяча чернокожих» (One Thousand Black Men), выступила с инициативой вести разъяснительную работу среди чернокожих членов городской общины, в надежде уговорить их перестать стрелять друг в друга.

Persistent Black Gun Violence in Durham, NC Requires Creation Of “One Thousand Black Men” Group To Convince Blacks To Stop Shooting Each Otherhttps://t.co/6ncoVTACiV — VDARE (@vdare) October 3, 2021

Южная Каролина

Один человек был убит и четверо ранены, когда неизвестные преступники открыли огонь на парковке закусочной «Вафельный домик» на оживленном шоссе. По данным полиции, все раненые — трое посетителей и один сотрудник кафе — пострадали случайно. Все они находятся в стабильном состоянии.

Следствие предполагает, что убийство может быть связано с разборками между бандами и может быть ответом на похожий случай, который произошел несколько месяцев назад на расположенной неподалеку заправке. В настоящее время проводятся следственные действия.

1 killed, others injured in shooting outside South Carolina Waffle House, deputies say https://t.co/GTd7qnDFtO — Edward Bolds (@ebolds) October 4, 2021

Айова

Полиция города Седар-Рэпидс расследует «масс-шутинг», который произошел вечером 1 октября в гостинице Ramada Inn.

Pr Scr maps.google.com /

Очевидцы сообщают, что во время концерта, который проходил в здании отеля, возникла ссора между несколькими посетителями, после чего кто-то из участников конфликта достал оружие и открыл беспорядочную стрельбу.

"I saw someone pull out a gun and start shooting people. I just started running."

Hear from a witness who was inside the concert shooting on Cedar Rapids' southwest side. pic.twitter.com/DwArU2dNC9 — Nick Stewart (@NStewCBS2) October 2, 2021

Сообщается, что в результате инцидента ранения получили шесть человек.

«Этот бессмысленный и непростительный акт является еще одним примером людей в нашем сообществе, которые принимают сознательное решение незаконно применить огнестрельное оружие. Те, кто продолжает это незаконное поведение, должны быть привлечены к ответственности за свои действия», — говорится в заявлении начальника городского управления полиции Уэйна Джермана.

Полиция работает над установлением личности стрелка и просит свидетелей дать показания.

Огайо

В городе Акрон два человека были убиты в результате двух не связанных между собой преступлений.

В субботу полиция обнаружила тело 48-летнего мужчины, который был застрелен выстрелом в голову в своем доме.

За несколько часов до этого полицейские, которые прибыли по вызову о стрельбе, нашли на месте происшествия горящий автомобиль, который врезался в дерево. Офицеры извлекли из машины 21-летнего молодого человека с огнестрельными ранениями. Пострадавший, который позже был опознан как Жак Э., был оперативно доставлен в больницу, но полученные раны оказались несовместимыми с жизнью.

21-year-old victim of East Akron shooting identified https://t.co/vxdskOf0M4 — Akron Beacon Journal (@beaconjournal) October 4, 2021

Эти преступления стали 41 и 42 убийствами, совершенными в городе с начала 2021 года.

Нью-Джерси

Полиция Трентона, штат Нью-Джерси, также отчиталась о двух убийствах, которые произошли в минувшие выходные.

Оба преступления были совершены около полуночи субботы. Жертвами убийств стали 49-летний Омар Б. и 31-летний Элиас Хуарес Л.

Полиция просит всех, кто располагает информацией об этих преступлениях, связаться со следствием и дать показания.

2 Dead, 1 Injured After Separate Shooting Incidents In Trenton https://t.co/bIWLWh8x8c — Galla Go (@galla_go) October 4, 2021

Джорджия

В городе Атенс был застрелен бывший гонщик NASCAR Джон Уэс Т. Сообщается, что убийство 31-летнего мужчины, в ходе которого также была ранена 30-летняя женщина, совершил его знакомый.

Следствие полагает, что убийство стало результатом домашнего насилия. Тем не менее полиция пока не выдвинула официальных обвинений и сообщает только, что расследование продолжается.

Shocking and sad news. RIP … Former NASCAR driver John Wes Townley shot, killed in Athens (reported by ⁦@onlineathens⁩ ) https://t.co/E3mEatAUss — Bob Pockrass (@bobpockrass) October 3, 2021

Канзас

Бюро расследований Канзаса проводит проверку после того, как офицеры полиции города Вичита застрелили 41-летнего местного жителя Джесса Дж.

Сотрудники полиции прибыли на вызов, который поступил из местного магазина после того как одна из посетительниц сообщила сотруднику, что он угрожает ей.

Капитан полиции Джейсон Стивенс сообщил, что шесть офицеров отправились в дом подозреваемого, чтобы проверить сообщение. Трое вошли внутрь и обнаружили его лежащим на кровати и прячущим под одеялом металлический предмет. Когда подозреваемый поднялся, у него в руках оказался пистолет, который он направил на офицеров.

Подозреваемый проигнорировал команды поднять руки и бросить оружие, после чего офицеры открыли огонь на поражение.

#BREAKING OVERNIGHT: A 41-year-old man is dead following an officer-involved shooting in E. Wichita. Here's what we know so far: https://t.co/k23Xi28g2j — KWCH Eyewitness News (@KWCH12) October 3, 2021

Техас

В городе Мескит по подозрению в убийстве были арестованы двое 20-летних жителей Далласа.

По версии следствия, задержанные в минувшую субботу застрелили 18-летнего Дилллона Л. Уже в понедельник оба подозреваемых в убийстве были задержаны. Ими оказались Луис Анхель Борромео и Эксл Яир Лопес. В настоящее время они находятся в тюрьме Далласа в ожидании суда.

Two Dallas 20-year-olds arrested in fatal weekend shooting in Mesquite https://t.co/s3IHGxZfiG — Christopher Siron (@Chris_Siron) October 4, 2021

Род-Айленд

Управление полиции города Провиденс сообщает о 20-м убийстве с начала 2021 года. Его жертвой стал 21-летний Ниберто Д., которого полиция, прибывшая на вызов о стрельбе, обнаружила в припаркованном автомобиле. Также внутри машины находился его приятель, который получил огнестрельное ранение.

NEW: One victim from Sunday's shooting has died, marking the city's 20th homicide of the year.



Providence Police are having a brie find at 1pm. https://t.co/Is10xjQcPD — Shiina LoSciuto (@ShiinaHL) October 4, 2021

Мэриленд

В Балтиморе произошло 30-е убийство за последний месяц. Кроме того, в течение уикенда в Балтиморе были ранены четыре человека. Все они находятся в стабильном состоянии.

Baltimore City Police are investigating a shooting that occurred on Sunday evening in northwest Baltimore. https://t.co/lX3ZCaHnCi — FOX Baltimore (@FOXBaltimore) October 4, 2021

Минувший уикенд стал для США одним из самых «мирных» за последние месяцы. Количество жертв все еще исчисляется десятками, однако количество убитых и раненных, а также число «масс-шутингов» сократилось в разы по сравнению с летними месяцами. Впрочем, американской полиции вряд ли стоит расслабляться: как показывает практика, ситуация может круто измениться в считанные дни, тем более, что поводов для недовольства в американском обществе накопилось немало.