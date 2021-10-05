Политолог Погребинский исключил смену курса Москвы по Киеву после ухода Путина

Киев, 5 октября. Надежды на смену отношения России к Украине после ухода с поста президента Владимира Путина напрасны, уверен политолог Михаил Погребинский.

Эксперт обратил внимание на выпады некоторых киевских политиков в адрес главы государства. На Украине почему-то надеются что Москва якобы станет относиться к стране лучше после того, как Путин оставит должность. Однако глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии исключил смену курса, передает «Политика Сегодня».

Погребинский напомнил об опытности Владимира Путина как политика. По мнению эксперта, президент, напротив, не желает неприятностей Киеву. Политолог двумя фразами объяснил нежелание российского лидера устраивать «массу проблем» Украине.

«Первая причина — он сам об этом говорил, что близкий народ, он не хочет проблемы создавать для народа... Вторая заключается в том, что он, я бы сказал, остается человеком в значительной мере проевропейским», — отметил Погребинский.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Украину с рыбой на сковородке, передает Национальная служба новостей. По словам дипломата, Киев изворачивается ради ухода от ответственности по урегулированию в Донбассе.

Также Захарова указывала на отказ официальных властей Украины модернизировать страну. Она обратила внимание на провал реформ в государстве и на его неспособность сохранить традиции.