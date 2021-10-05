Министр обороны Польши Блащак назвал учения ВС РФ «Запад-2021» демонстрацией силы

Варшава, 5 октября. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что ситуация с безопасностью в Европе ухудшается якобы из-за политики России.

В ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности Блащак заявил, что ситуация с безопасностью подвергается значительному ухудшению якобы из-за того, что Россия занимается строительством военной мощи. По его словам, рост силы в Западном военном округе, в районе Балтики, а также в акваториях Черного моря и Арктике является «вызовом» для европейских стран.

«Мы не знаем точно, каким образом будут развиваться события, но точно должны готовиться к различным сценариям, даже к таким, которые трудные и нежелательны», — заявил Блащак.

Министр также считает, что прошедшие недавно российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» были «демонстрацией военной силы со стороны России». При этом он призвал все страны НАТО «вносить вклад в обеспечение общей безопасности». Блащак заявил, что Польша в течение текущего десятилетия повысит военные расходы на 2,5%.

В Москве ранее неоднократно заявляли, что российская армия никому не угрожает. При этом страны НАТО, наоборот, стали чаще проводить учения у российских границ. Кроме того, Европейский союз заявил недавно о намерении разместить на территории Украины свои войска. Аналитики усматривают в этой идее ЕС стремление проводить там более автономную внешнеполитическую линию, передает RT.