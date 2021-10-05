Политолог Ермолаев предрек Украине «главный грабеж» в нескольких сферах

Киев, 5 октября. Украина обладает несколькими активами, которые можно потерять, несмотря на заявления о «разграбленной» стране. Об этом высказался политолог Андрей Ермолаев.

Эксперт в эфире телеканала «Наш» напомнил, что оставшееся от СССР богатство сделало Украину весьма богатой. По мнению политолога, это не может не представлять интерес для транснациональных корпораций.

Ермолаев имеет в виду неприватизированную инфраструктуру, энергетику, машиностроение, оборонную промышленность и саму территорию Украины. Именно эти сферы рискуют пострадать от «главного грабежа», утверждает аналитик.

«Эти ресурсы крайне привлекательны для транснациональных игр, для перераспределения. На этом и сконцентрировано внимание этой власти», — пришел к выводу Ермолаев.

Политолог Марат Баширов ранее предсказал президенту Украины Владимиру Зеленскому серьезные проблемы. Эксперт сделал такой прогноз на фоне расследования «Досье Пандоры» о причастности лидеров к офшорному бизнесу, информирует НСН.

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна оказалась под ударом из-за скандала с Зеленским. Сведения об офшорах могут повлиять на имидж государства, констатировал бывший руководитель.