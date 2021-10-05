Экономист Масленников: «Башнефть» сможет выйти из кризиса за счет ослаблений условий сделки ОПЕК+

Москва, 5 октября. Ограничения в рамках сделки ОПЕК+ существенно снизились, и пострадавшая от них больше всего «Башнефть» сможет выйти из кризиса, уверен экономист Никита Масленников.

Комментарий эксперта по нефтегазовому сектору приводят «Народные новости». Масленников напомнил, что «дочка» корпорации «Роснефть» пострадала от ограничений по сделке ОПЕК+ и взвалила на себя все тяготы издержек. Сейчас, когда объемы добычи будут постепенно расти, именно «Башнефть» получит преференции, что поможет ей выйти из кризиса и показать серьезный рост акций на фоне подъема производств и мировых цен на нефть.

«Сейчас они (страны ОПЕК+. — Прим. ФАН) согласовали продолжение графика наращивания на 400 тысяч баррелей в сутки. Четверть — наша российская доля. На сей раз, когда будет распределение между компаниями, прибавку получат в первую очередь те, кто больше пострадал в прошлом году. <...> У нас неплохие перспективы, в том числе у "Башнефти", чтобы поправить свое положение», — уверен эксперт.

Ранее об издержках «Башнефти» и аномально низком росте акций компании рассуждал аналитик Александр Перов. По мнению эксперта, положение компании обусловлено ее относительно небольшими лоббистскими мощностями и особыми отношениями с «Роснефтью».