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Врачебный долг: стоматолог Валеева рассказала о спасении ребенка на борту самолета
Общество
Врачебный долг: стоматолог Валеева рассказала о спасении ребенка на борту самолета
stomat02.ru  / 

Уфа, 5 октября. Заведующая филиалом стоматологической клиники №2 Уфы Гузелия Валеева дважды спасла жизнь годовалой девочки. Ребенку стало плохо на борту авиалайнера во время перелета из Антальи в Москву. О своих переживаниях пародонтолог рассказала корреспонденту ФАН.

Весь путь от Турции до российской столицы, как и многие другие пассажиры, Гузелия Валеева предпочла провести в наушниках. Поэтому о том, что беда настигла маленькую пассажирку, узнала не сразу.

«К нам обратился пилот, сказал, что нужны медики, чтобы оказать помощь ребенку. И я сразу же подбежала к девочке, которая без сознания лежала на руках матери. Я освободила дыхательные пути ребенка и оказала неотложную помощь. А мама полностью доверилась мне и выполняла все команды», — рассказала ФАН Гузелия Валеева.

Как пояснила собеседница, до инцидента ребенок был совершенно здоров. Злую шутку могли сыграть давление на борту, высота и температура. Как только удалось привести девочку в чувства, у маленькой пациентки начались судороги. Справиться со вторым приступом Гузелии тоже удалось. Позже самолет совершил вынужденную посадку в Ростове.

«Было очень страшно. Боялась, что не смогу спасти девочке жизнь. У меня не было ни оборудования, ни нужных препаратов. Конечно, мы, стоматологи, каждый день помогаем пациентам. При мне теряли сознание взрослые люди, но такого, чтобы реанимировать ребенка, в моей врачебной практике еще не было», — поделилась героиня.

Родственники и коллеги о ее подвиге на борту самолета узнали только из публикаций местных СМИ. Женщина признается: с матерью девочки и сейчас поддерживает общение. Малышка пошла на поправку и уже готовится к выписке, впереди еще один перелет — домой в Москву.

«Я считаю, что я просто выполнила свой врачебный долг и оказалась там, где нужна была моя помощь», — заключила Гузелия Валеева.

Ранее ФАН писал о спасении ребенка в Подмосковье. Водитель автобуса защитил школьника от нетрезвого мужчины.

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