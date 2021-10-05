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Космонавт Новицкий сфотографировал с борта МКС запуск «киноракеты»

  /   Обновлено: 05 октября 2021 13:36
Общество
Космонавт Новицкий сфотографировал с борта МКС запуск «киноракеты»
vk.com  /  Космонавт Олег Новицкий

Москва, 5 октября. Российский космонавт Олег Новицкий поделился первыми кадрами с запуска «киноракеты». В состав 66-й экспедиции на МКС вошли известные кинематографисты из России.

Космонавт сделал пару снимков во время запуска ракеты с «киноэкипажем». Кадры он опубликовал в своем официальном аккаунте в Twitter. Вместе с ним на борту находятся популярный российский режиссер Клим Шипенко и известная актриса Юлия Пересильд.

«Астреи, наблюдали за вашим полетом с борта Международной космической станции! Ждем вас через три часа!» — подписал снимки космонавт.

Среди профессионалов на борту находится космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. Отмечается, что космонавты пробудут в экспедиции до весны 2022 года, а кинематографисты вернутся домой уже в этом месяце.

Космический корабль стартовал в 11:55 по московскому времени. Шипенко и Пересильд отправились в космос для съемок нового фильма «Вызов». Действие ленты будет разворачиваться на орбите. По сюжету медик полетит на помощь космонавту, чтобы спасти ему жизнь.

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