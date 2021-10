Космонавт Новицкий сфотографировал с борта МКС запуск «киноракеты»

Москва, 5 октября. Российский космонавт Олег Новицкий поделился первыми кадрами с запуска «киноракеты». В состав 66-й экспедиции на МКС вошли известные кинематографисты из России.

Космонавт сделал пару снимков во время запуска ракеты с «киноэкипажем». Кадры он опубликовал в своем официальном аккаунте в Twitter. Вместе с ним на борту находятся популярный российский режиссер Клим Шипенко и известная актриса Юлия Пересильд.

Астреи, наблюдали за вашим полетом с борта Международной космической станции! Ждем вас через 3 часа!

Astrey, we watched your flight from the International @Space_Station! We are waiting for you in 3 hours! pic.twitter.com/ZWBQg298bd