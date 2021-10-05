Le Figaro: выход Франции из НАТО приведет к независимости от США

Париж, 5 октября. Франция должна выйти из НАТО, чтобы обрести независимость от США. Такое мнение высказал депутат французской партии «Республиканцы» Эрик Чьотти.

Обозреватели издания Le Figaro в своем материале пишут, что в свое время против вступления Парижа в Альянс выступали представители Социалистической партии Франции Лионель Жоспен и Лоран Фабиус, которые видели в этом шаге потерю суверенитета страны. Сегодня с ними в этом солидарны и другие политики Пятой республики. В частности, журналисты напомнили слова произнесенные президентом Франции Эммануэлем Макроном в 2019 году о том, что «НАТО находится в состоянии смерти мозга».

Согласно статье, репутация организации среди французов серьезно пошатнулась после вывода американских войск из Афганистана. Также масла в огонь подлила отмена сделки по закупке французских субмарин Австралией из-за партнерства с США и Британией. Отмечается, что именно Вашингтон является главным финансовым и военным спонсором Альянса.

Французский политик Чьотти уверен, что выход Парижа из НАТО приведет к независимости от Соединенных Штатов. По его словам, Североатлантический блок был создан для противостояния с СССР, однако сейчас противника давно нет, несмотря на попытки западных лидеров выставить Россию главным врагом НАТО.

«Поражение в Афганистане доказало, что НАТО сегодня устарела. Эпоха американского превосходства подошла к концу. Наша дипломатия должна адаптироваться к такой реальности, вновь обретя особое мнение в сообществе наций», — заявил парламентарий.

Ранее сообщалось, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о серьезном кризисе в отношениях Парижа и Вашингтона. Также госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры о дальнейшем пути выстраивания отношений с французским послом Филиппом Этьеном, передает RT.