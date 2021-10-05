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Жительница Индии Кхьяти Рупани раскрыла секрет похудения на 40 килограммов без диет
Общество
Жительница Индии Кхьяти Рупани раскрыла секрет похудения на 40 килограммов без диет
pixabay.com

Нью-Дели, 5 октября. Диетолог из Индии Кхьяти Рупани смогла похудеть на 40 килограммов и поделилась секретом своего успеха.

После родов 38-летняя Рупани стала весить 96 килограммов, после чего захотела кардинально поменять образ жизни и рацион. Однако в процессе похудения женщина не занималась спортом и не садилась на жесткие диеты.

На завтрак она выпивала имбирный чай с небольшим количеством сахара и съедала крекер с хумусом, лепешку с лимонным курдом или тост с нежирным сыром и помидором. Обед Рупани состоял из овощного супа-пюре и овощного салата без соли.

Во время перекуса женщина пила черный кофе, а за час до ужина съедала фруктовый салат. На ужин Рупани ела многозерновую лепешку или рис с овощами, а перед сном перекусывала греческим йогуртом или орехами.

«Никогда не морите себя голодом, не соблюдайте диету, которая вас ограничивает, и никогда не лишайте себя здоровой пищи», — подчеркнула диетолог в беседе с изданием India News.

Вся физическая активность женщины во время борьбы с лишним весом ограничивалась прогулками на свежем воздухе. Также Рупани порекомендовала пить больше воды, есть больше овощей и не убирать из рациона любимые продукты полностью.

Российский врач-диетолог Михаил Гинзбург ранее перечислил наиболее опасные виды диет. В список вошли палеодиеты, монодиеты и ряд других.

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