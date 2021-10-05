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Польские власти заявили о сокращении стоимости поставок газа после запуска «СП-2»
Экономика
Польские власти заявили о сокращении стоимости поставок газа после запуска «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»

Варшава, 5 октября. Газ, поставляемый трубопроводу «Северный поток — 2», может оказаться более дешевым, чем тот, что идет через Украину. Такие опасения высказали власти Польши.

Варшава сделает все, чтобы противостоять прекращению транзита газа по украинскому направлению. Для этого Польша намерена на официальном уровне использовать не политические, а экономические доводы, цитирует ТАСС замминистра иностранных дел Марчина Пшидача.

«Вдруг окажется, что по "Северному потоку — 2" (поставлять газ. — Прим. ред.) намного дешевле, чем через Украину. К такой аргументации мы уже (сейчас. — Прим. ред.) можем подготовиться», — заявил он.

Данная тема находится в юрисдикции Европейской комиссии. И Польша, по его словам, ждет, что Еврокомиссия начнет реагировать.

Страны Восточной Европы, такие как Польша, Латвия и Украина, будут испытывать сложности в зимний период. Они долгое время критиковали «Северный поток — 2», теперь им грозит дефицит газа, констатировал руководитель Центра изучения политических трансформаций ИНО Алексей Албу.

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