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Погиб вице-премьер Ивановской области Сергей Коробкин

  /   Обновлено: 05 октября 2021 13:25
Общество
Погиб вице-премьер Ивановской области Сергей Коробкин
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Иваново, 5 октября. Власти Ивановской области сообщили о гибели регионального вице-премьера Сергея Коробкина.

Смерть Коробкина подтвердил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. Также глава региона назвал Коробкина настоящим профессионалом своего дела, который всю свою жизнь посвятил себя строительству.

По данным СМИ, вице-премьер погиб в дорожно-транспортном происшествии, которое во вторник, 5 октября, в Белоруссии. Там проживают родственники Коробкина. Детали случившегося не раскрываются.

Ранее МВД заявило о росте числа жертв ДТП с участием такси, автобусов и электросамокатов в России. В минувшем году на треть возросло количество погибших в авариях с участием легковых такси.

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иваново гибель коробкин
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