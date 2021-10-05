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Глава «Газпром межрегионгаза» Густов: все покупатели в РФ будут обеспечены газом зимой

  /   Обновлено: 05 октября 2021 13:12
Экономика
Глава «Газпром межрегионгаза» Густов: все покупатели в РФ будут обеспечены газом зимой
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 5 октября. Приближается холодная зима, поэтому российский рынок будет снабжаться «Газпромом» в первую очередь.

Предстоящий отопительный сезон пройдет в пределах нормы. Только в Сибири, Якутии и на севере Урала погода ожидается теплее, чем обычно, свидетельствуют данные Росгидромета.

«Знаю точно, что внутренний рынок газа в приоритете у «Газпрома», и все покупатели в Российской Федерации будут обеспечены природным газом», — отметил глава «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов в ходе Петербургского международного газового форума. приводит его слова «Интерфакс».

Сам он ожидает холодной и снежной зимы, учитывая высокие температуры минувшим летом, однако страна готова к отопительному сезону.

Тем временем в Северной столице массово внедряют систему погодного регулирования. С ее помощью можно экономить от 15 до 30% топливно-энергетических ресурсов, цитирует телеканал «Санкт-Петербург» председателя Жилищного комитета Виктора Борщева.

Топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода уверен, что энергетический кризис в ЕС продолжит усугубляться на глазах. России важно не давать душевную слабину и цинично на этом зарабатывать, считает он.

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Газпром отопительный сезон газ топливо зима густов
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