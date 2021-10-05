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Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по физике за 2021 год

  /   Обновлено: 05 октября 2021 13:03
Общество
Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по физике за 2021 год
pixabay.com

Стокгольм, 5 октября. Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2021 году стали Сюкуро Манабэ, Клаус Хассельман и Джорджо Паризи.

Об этом сообщили в Нобелевском комитете Королевской шведской академии наук. Премию присудили исследователям Сюкуро Манабе, Клаусу Хассельману и Джорджио Паризи за научные работы в области сложных систем, в частности вопросовклимата.

Нобелевская неделя 2021 года началась в Стокгольме 4 октября, сообщалось ранее. Премию получили ученые из США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, которые открыли рецепторы, обеспечивающие человеку ощущение температурных изменений и прикосновений. Мероприятие завершится в понедельник, 11 октября.

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нобелевская премия физика лауреаты
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