Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по физике за 2021 год

Стокгольм, 5 октября. Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2021 году стали Сюкуро Манабэ, Клаус Хассельман и Джорджо Паризи.

Об этом сообщили в Нобелевском комитете Королевской шведской академии наук. Премию присудили исследователям Сюкуро Манабе, Клаусу Хассельману и Джорджио Паризи за научные работы в области сложных систем, в частности вопросовклимата.

Нобелевская неделя 2021 года началась в Стокгольме 4 октября, сообщалось ранее. Премию получили ученые из США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, которые открыли рецепторы, обеспечивающие человеку ощущение температурных изменений и прикосновений. Мероприятие завершится в понедельник, 11 октября.