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Бачата в исполнении Захаровой восхитила посольство Доминиканы

  /   Обновлено: 05 октября 2021 13:01
Политика
Бачата в исполнении Захаровой восхитила посольство Доминиканы
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 5 октября. Посольство Доминиканы в России поблагодарило официального представителя МИД РФ Марию Захарову за исполнение национального танца республики.

Ранее Захарова в своем Telegram-канале опубликовала танец бачату, родиной которого является Доминикана. Дипломат взяла в руки желтые осенние листья и под зажигательную музыку показала подписчикам несколько движений. После танца Захарова подбросила кленовые листья в воздух.

В посольстве выразили благодарность от имени правительства и народа Доминиканы за интерес и распространение народной республиканской музыки и культуры.

«Нас переполняет гордость, когда мы видим, как танцует бачату госпожа Захарова, отмечая наступление золотой осени», — говорится в сообщении посольства.

Ранее Захарова заявила, что после сбоя в работе Facebook становится очевидным, нужны ли России собственные платформы. Ситуацию с соцсетями дипломат назвала «жестью», пишет НСН. Также спикер МИД пошутила, что решение проблемы глобальных сбоев Facebook может быть радикальным — с помощью топора.

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захарова мид рф доминикана бачата
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