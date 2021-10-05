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HBO опубликовал первый тизер спин-оффа «Игры престолов»
Общество
HBO опубликовал первый тизер спин-оффа «Игры престолов»
youtube.com  /  Prt Scr

Лос-Анджелес, 5 октября. Американский видеосервис HBO опубликовал первый тизер долгожданного спин-оффа культового сериала «Игра престолов». Проект получил название «Дом дракона».

Сериал расскажет о событиях, которые происходили за 200 лет до падения железного трона, произошедшее в финале «Игры престолов». В центре сюжета семья Таргариенов. Королевские особы столкнутся с династическим кризисом, возникшим из-за столкновения двух ветвей дома. Главными героями стали уже известные фанатам саги Рейнира Таргариен и ее брат Эйгон.

Литературной основой сериала HBO стал первый том книги американского писателя-фантаста Джорджа Мартина «Пламя и кровь», который является своего рода летописью о завоевании Вестероса Таргариенами и их правлении. Премьера проекта запланирована на следующий год.

Ранее британская актриса Оливия Кук рассказала о работе над персонажем в спин-оффе «Игры престолов». Она рассказала, что ее персонаж Алисент Хайтауэр довольна сложная личность и потребуется время, чтобы полностью понять ее.

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игра престолов тизер дом дракона
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