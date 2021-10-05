Бывшая советница Трампа Хилл обвинила политика в дискриминации

Вашингтон, 5 октября. Экс-советница бывшего американского лидера Дональда Трампа Фиона Хилл выступила против политика из-за якобы имевшей место дискриминации по половому признаку.

По словам бывшей сотрудницы Белого дома, при Трампе ее карьерные возможности сдерживались из-за пола. Хилл сделала заявление в мемуарах. Она выпустила книгу «Вам тут делать нечего», которая уже стала хитом в Соединенных Штатах.

Американка занимала пост старшего директора Совета национальной безопасности при Белом доме по России в 2017-2019 годах. Хилл напомнила о переговорах США с президентом РФ Владимиром Путиным. Сотрудницу посадили рядом с российским лидером. По ее мнению, это было обусловлено «невзрачностью» бывшей советницы, которая помогла бы «оттенить» Путина.

«Кто я была в профессиональной жизни, роли не играло. Я была просто декоративной подставкой для выдающегося мужчины», — написала Хилл.

Экс-советница Белого дома также пожаловалась на дискриминацию Трампом из-за пола. На тот момент президент будто бы воспринимал ее как секретаршу, несмотря на звучную должность в Белом доме, отметила она.

Ранее бывшая сотрудница администрации президента Стефани Гришэм рассказала об отношении Дональда Трампа к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Экс-лидер считал политика тюфяком, пояснила она. А к премьеру Великобритании Борису Джонсону бизнесмен наоборот относился хорошо, передает слова бывшей сотрудницы Национальная служба новостей.