Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 октября 14:03
14:03
Общество
Песков поддержал идею проведения лотерей для прошедших вакцинацию от COVID-19 россиян
14:03
Шоу-бизнес
Отар Кушанашвили переживает из-за тяжелого психического состояния Андрея Губина
14:01
Шоу-бизнес
Бузова похвасталась, что накормила итальянскую рок-группу Maneskin борщом
14:00
Видео
Московский зоопарк принял нового полосатого обитателя
13:58
Экономика
Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 6 октября
13:58
Общество
HBO Max показал сцену из сериала «Миротворец»
13:56
Происшествия
Испания выдала России бизнесмена, присвоившего 400 млн рублей при строительстве объектов ОИ в Сочи
13:56
Спорт
Агент Николича подтвердил уход тренера из клуба «Локомотив»
13:56
Происшествия
Неизвестные украли сейф с многомиллионным вещдоком из здания СК в Казани
13:54
Общество
В Кремле объявили о завершении самоизоляции Путина
Все новости

Опубликовано видео задержания Саакашвили во время застолья с водкой в тбилисской квартире

  /   Обновлено: 05 октября 2021 13:03
Политика
Опубликовано видео задержания Саакашвили во время застолья с водкой в тбилисской квартире
wikipedia.org  /  European People's Party

Тбилиси, 5 октября. В Сети опубликовано видео задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в одной из квартир Тбилиси.

Судя по кадрам, бывший президент страны ужинал, когда к нему пришли силовики. На столе стояли тарелки с хинкали, а также несколько бутылок водки. После того, как на политика надели наручники, он что-то выпил из стакана, а затем потянулся пальцем к стоящему на столе синему пакету.

Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября после того, как он прибыл в Грузию с Украины. После того, как его арестовали и поместили в тюрьму, он объявил голодовку. На родине Михаила Саакашвили обвиняют в должностных преступлениях, по некоторым делам суд приговорил его к реальному сроку.

Как заявила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани, страна не намерена передавать Украине Михаила Саакашвили. По словам политика, выдача Саакашвили была бы возможна, если бы он был привлечен к уголовной ответственности на украинской территории, пишет НСН.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Опубликовано видео задержания Саакашвили во время застолья с водкой в тбилисской квартире
саакашвили грузия задержание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru