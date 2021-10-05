Опубликовано видео задержания Саакашвили во время застолья с водкой в тбилисской квартире

Тбилиси, 5 октября. В Сети опубликовано видео задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в одной из квартир Тбилиси.

Судя по кадрам, бывший президент страны ужинал, когда к нему пришли силовики. На столе стояли тарелки с хинкали, а также несколько бутылок водки. После того, как на политика надели наручники, он что-то выпил из стакана, а затем потянулся пальцем к стоящему на столе синему пакету.

Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября после того, как он прибыл в Грузию с Украины. После того, как его арестовали и поместили в тюрьму, он объявил голодовку. На родине Михаила Саакашвили обвиняют в должностных преступлениях, по некоторым делам суд приговорил его к реальному сроку.

Как заявила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани, страна не намерена передавать Украине Михаила Саакашвили. По словам политика, выдача Саакашвили была бы возможна, если бы он был привлечен к уголовной ответственности на украинской территории, пишет НСН.