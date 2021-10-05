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Кличко рассказал, что офис Зеленского абстрагировался от общения с ним
Политика
Кличко рассказал, что офис Зеленского абстрагировался от общения с ним
instagram.com  /  @vitaliyklitschko

Киев, 5 октября. Мэр Киева Виталий Кличко признался, что не имеет личного конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским, но офис главы государства не общается с ним.

Как отметил Кличко, для того, чтобы у него был личный конфликт с Зеленским, нужно иметь основания, но их не существует, так как нет точек пересечения. Единственное, что могло вызвать негатив, это несогласие с шутками «95 квартала», когда политика пытались выставить недалеким человеком, говорит Кличко.

«Но личного конфликта у меня нет, к любым их «шуткам» я отношусь спокойно, даже если они находятся ниже уровня юмора», — признался киевский мэр в интервью агентству "РБК-Украина".

По словам градоначальника, офис президента «полностью абстрагировался от общения» с ним. Он действительно звонил Зеленскому, так как в работе необходима коммуникация. Президент же на это заявил, что Кличко якобы просится на встречу с ним, стучится во все двери и чуть ли не живет в его офисе.

Ранее Кличко поздравил украинского боксера Александра Усика с победой над британцем Энтони Джошуа. Глава Киева вручил спортсмену символический подарок — пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), изготовленный в 2018 году, сообщает НСН.

Также Кличко заявил, что пока не собирается баллотироваться в президенты Украины, но не исключает своего участия в выборах. По словам политика, он нигде не озвучивал президентских амбиций, но СМИ автоматически нервируют тех, кто анализирует и следит за ситуацией.

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Все новости / Политика / Кличко рассказал, что офис Зеленского абстрагировался от общения с ним
украина кличко зеленский
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