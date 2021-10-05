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Кудрин: Россия должна отойти от нефтегазовых доходов

  /   Обновлено: 05 октября 2021 12:55
Экономика
Кудрин: Россия должна отойти от нефтегазовых доходов
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 5 октября. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что России осталось 10–15 лет, чтобы отойти от нефтегазовых доходов как основного источника пополнения бюджета.

Отечественная нефтяная отрасль, по его словам, живет порядка 60 лет. Из них остался, по меньшей мере, десяток лет, чтобы, если не полностью отказаться, то начать плавный переход от использования нефти и газа как источника формирования федбюджета, подчеркнул Кудрин. Кроме того, он отметил, что использование углеводородных источников к 2050 году снизится в два раза, и для РФ это тоже вызов.

«Нам нравится, что правительство понимает, что с учетом перспектив энергоперехода и снижения углеводородных источников энергии в мире — прямого отказа от этого, нам тоже нужно быть осторожными, это наш тот самый источник, который на треть закрывает федеральный бюджет сейчас, он может снижаться», — добавил глава СП.

Тем временем добыча нефти и газового конденсата в России за сентябрь увеличилась относительно аналогичного периода 2020-го, достигнув отметки в 43,8 млн тонн. С начала года добыча возросла в общей сложности до 387,3 млн тонн.

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Все новости / Экономика / Кудрин: Россия должна отойти от нефтегазовых доходов
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